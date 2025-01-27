Murphy Kanunları Nedir ve Ne İşe Yarar? Murphy Kanunları Nasıl Ortaya Çıktı?

Kişinin yaşadığı birtakım deneyimlerin Murphy kanunlarına benzer olduğunu görülebilir. Başarısızlıkları ve hataların nedenini araştırmanın sonucunda oluşan Murphy kanunları her ne kadar benzer deneyimler yaşanmasa da bilimsel bir kanıta sahip değildir. Ancak pek çok toplum tarafından kabul görmüş bir olgudur. Peki, Murphy kanunları nedir? Bu sorunun cevabını ve daha fazlasını yazının devamında bulabilirsiniz…

MURPHY KANUNLARI NEDİR?

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Murphy yasaları temelini fen bilimsel matematiksel bir kanundan alır. Mutlak gerçekliği esas alan Murphy kurallarını günlük yaşamda gözlemlemek mümkündür. Örneğin bir şeyden vazgeçtiğinizde Murphy kanunlarına göre o şey vazgeçtiğiniz anda size geri döner. Peki Murphy kanunları nedir?

Murphy kanunları, başarısızlıkların ve hataların neden kaynaklandığını karmaşık sistemlerde incelenmesi üzerine oluşmuş olan özdeyişlerdir. Murphy kanunlarının temeli “Eğer bir işi halletmek için birden fazla olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar veya felaket doğuracaksa kesinlikle bu olasılık gerçekleşecektir.” sözüne dayalıdır.

MURPHY KANUNLARI NE İŞE YARAR?

Murphy kanunları, her şeyin olumsuz olduğu durumları ifade ederken kullanılır. Peki Murphy kanunları ne işe yarar? Gün içinde yaşanan pek çok kötü durumu açıklarken kullanılan Murphy kanunları yaşanabilecek olumsuz durumlara daha çok dikkat etmeyi ve bu tür durumlara karşı önlem almaya yardımcı olur. Buna göre bir işe başlamadan önce ne tür olumsuz durumlar ile karşılaşılabileceği hesaplanarak oluşabilecek olumsuz durumları mümkün olduğunca en aza indirebiliriz.

MURPHY KANUNLARI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Murphy kanunlarının ne olduğunu ve ne işe yaradığını önceki başlıklarda bulabilirsiniz. Peki Murphy kanunları nasıl ortaya çıktı? Kökeni 1940’lı yıllarda gerçekleştirilmiş olan bir ABD Hava Kuvvetleri deneyine dayanan Murphy Kanunları Edward A. Murphy Jr.’ın bir test sırasında sensörleri yanlış bağlaması sonucunda bir aksilik yaşaması ile ortaya çıktı. Edward A. Murphy Jr. “Eğer bir şeyin yanlış yapılma olasılığı varsa biri bunu yanlış yapacaktır.” cümlesini kurmuş ve zaman içerisinde bu durum Murphy Kanunu olarak tanınmıştır.

MURPHY KANUNLARI GERÇEK Mİ? Murphy kanunları günlük yaşamda pek çok farklı şekilde karşımıza çıkar. Peki Murphy kanunları gerçek mi? Murphy kanunları gerçek sonuçların olma ihtimalinin olası sonuçlara oranlaması ile olasılık oranı hesaplanmaktır. Buna göre süreç boyunca gerçekleşmeyen olayın olma olasılığı sıfırdır. Bu da imkânsız olduğu anlamına gelir. Ancak Murphy kanunlarına göre eğer bir olayın gerçekleşme olasılığı mümkün ise o olay gerçekleşecektir. . Murphy kanunları, fen bilimleri ve matematikte kullanılan bir kanundur. MURPHY YASALARI “Ters gidebilecek her şey ters gidecektir.” ilkesine dayanan Murphy yasaları zaman içinde farklılaşarak günümüzdeki halini almıştır. İşte merak edilen Murphy yasaları şu şekilde sıralanabilir; Her şey tahmin düşündüğünüzden daha uzun sürer.

Hiçbir şey göründüğü kadar kolay değildir.

Ters gidebilecek her şey ters gider.

Bir şeylerin ters gideceğinden endişe ederseniz ters gider.

Aradığınız bir şeyi son baktığınız yerde bulursunuz.

Kestirme yol iki nokta arasındaki en uzun mesafedir.

Ne zaman bir şey yapmaya kalkışsanız mutlaka öncelikle yapmanız gereken başka bir şey vardır.

Bir şeyi tamir etmek düşündüğünüzden daha uzun sürer ve daha pahalıya mal olur.

Hata yapma olasılığınız her zaman aynıdır.

Sigara dumanı her zaman sigara içmeyen kişiye doğru gider.

Tabiat daima gizli kusurdan yanadır.

Her şey yolundaysa kesinlikle gözden kaçan bir şey vardır.

Bir şeyin ters gidebileceği bütün olasılıklar engellense bile anında yeni bir olasılık meydana gelir.

Bir şeyin olma olasılığı, o şeyi isteme olasılığı ile ters orantılıdır.

Bir şeyi anlamıyorsanız o içgüdüsel olarak doğrudur.

Er veya geç olabilecek en kötü koşullar zincirlemesi ortaya çıkar.

Eğer kendinizi iyi hissediyorsanız üzülmeyin geçecektir.

Eğer bir şeyi arıyorsanız aramaya en başından değil en sonundan başlayın.

Anlattığın bir şeyin dinlenme ihtimali anlatma isteğinle ters orantılıdır.

Olmuyorsa zorlayın kırılırsa zaten değişmesi gerekir.

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