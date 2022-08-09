Murat Yıldırım'dan 'Aziz' açıklaması

Murat Yıldırım'ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Herkese merhaba, bazı haberler gördüm diziye dönmeyeceğime dair... Bunlar doğru değil. Sevgili Eylem Canpolat kalemini çok beğendiğim ve aynı zamanda sevdiğim bir arkadaşım. Halasını kaybettiği için ve hali hazırda başka bir senaryo da yazdığı için bize yardımcı olamayacağını söyledi hepsi bu. Ben de tahmini 22 Ağustos gibi işimin başındayım. Size 'Aziz' dizisinin yepyeni ve güçlü bir hikaye ile döneceğinin sözünü verebilirim, sevgiler.