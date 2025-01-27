Murat Şahin: Puan alabileceğimiz bir maçtı

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’ya 5-4 mağlup oldu.

"PUAN ALABİLECEĞİMİZ BİR MAÇTI"

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Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bazen oyunu kazanamazsınız ama takım olmayı başarırsınız. Bugün o günlerden bir tanesiydi. Rakibin gollerinden 3 tanesi bizim hatamızdı. Puan alabileceğimiz bir maçtı. Son dakikalarda dahi buna yaklaştık. Sıralamadan dolayı böyle maçlardan puan çıkartabilmemiz gerekiyor. Bugün puan da alamadığımız için Antalyaspor ile oynayacağımız maç bizim için final havasında olacak” diye konuştu.