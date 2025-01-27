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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Murat Şahin: Puan alabileceğimiz bir maçtı - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Murat Şahin: Puan alabileceğimiz bir maçtı

        Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, İstanbul'dan puansız dönmelerine rağmen oyuncularını tebrik ederek, "Puan alabileceğimiz bir maçtı" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 23:22 Güncelleme: 27.01.2025 - 23:22
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        "Puan alabileceğimiz bir maçtı"
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        Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’ya 5-4 mağlup oldu.

        "PUAN ALABİLECEĞİMİZ BİR MAÇTI"

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bazen oyunu kazanamazsınız ama takım olmayı başarırsınız. Bugün o günlerden bir tanesiydi. Rakibin gollerinden 3 tanesi bizim hatamızdı. Puan alabileceğimiz bir maçtı. Son dakikalarda dahi buna yaklaştık. Sıralamadan dolayı böyle maçlardan puan çıkartabilmemiz gerekiyor. Bugün puan da alamadığımız için Antalyaspor ile oynayacağımız maç bizim için final havasında olacak” diye konuştu.

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