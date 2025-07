Murat Şahin: Hedefimiz yeniden Süper Lig'e dönmek

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Sezona sıkı bir hazırlık süreciyle girmeyi hedeflediklerini belirten Şahin, 1 Temmuz itibarıyla Erzurum’da kampa giren takımla ilgili bilgiler aktardı. Şahin, "Fikstür çekimi tabii ki hayırlı olsun. En önemli şeylerden bir tanesi oydu. Bence hani fikstürün iyisi, zoru, kötüsü olur mu dersen tabii ki maç ağırlıklarına göre bazen bakıyoruz. Şu an tabii ki daha transfer dönemi var. Bizim transferimiz yok ama takımların birçoğu transferle yeni takımlar kurmaya çalışıyorlar. Onun için tam ligin hangi takımlarının dominant olabileceğini veya ne kadar iyi transferlerle lige başlayacaklarını henüz bilmiyoruz. Ama genel hatlarıyla baktığınızda, bence iyi bir fikstür olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem başı hem sona doğru aralarda biraz ağırlıkları var fikstürün. Ama önemli olan ne kadar kolay da zor da olsa her maç zordur. Her takım zordur. Burada önemli olan sizin hazır olmanız. Onun için de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah lige hem başlangıcını hem de bitirişini iyi yapacağız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

REKLAM advertisement1

"İLK KAMPTA MAÇ DÜŞÜNMÜYORUZ" Kamp sürecinde hazırlık maçlarıyla ilgili planlamalarını da aktaran Şahin, "İlk kamp itibarıyla bir tane maç düşünüyordum. Ama burada da çok fazla takım olmadığından Erzurum'da çok fazla takım yok. Onun için bir de oyuncularımızın bazılarının geç gelmesi daha o tam da maç yapacak durumda olmadığımızı düşündüğümden iptal ettim. Yani ilk kampta maç düşünmüyoruz. İkinci kampta dört tane hazırlık maçı yapacağız. Bir de lige bir hafta kala Mersin'de bir maç düşünüyoruz" diye konuştu. "TARAFTARIMIZA HER ZAMANKİNDEN FAZLA İHTİYACIMIZ VAR" Şahin, geçen sezon yaşanan zorluklara değinerek taraftardan destek istedi. Şahin, “Taraftarların tabii ki geçen sene üzücü bir sezondan sonra bizim için çok itici bir destek olmaları gerekiyor. Çünkü bu ligden tekrar geriye dönebilmek istiyoruz ama çok kolay değil. Onlara ihtiyacımız var. Ne kadar zor da olsa 2 hafta belki yine şehre uzak oynayacağız. Yani yine 3-4 hafta iç saha maçlarını Mersin'de oynayacağız gibi duruyor. Ama ne olursa olsun onların desteğine her zaman ihtiyacımız var. Bu sene daha çok fazla var. Çünkü bu takımın onların desteğiyle tekrar yukarı çıkabileceğine biz inanıyoruz. Hedefimiz yeniden Süper Lig'e dönmek. Birlikte olabilirsek bu yarışı en iyi şekilde bitireceğimizi düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.