Murat Şahin: Benim için oyuncularımın isteği önemliydi

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’u 5-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, oyuncularının çabalarından mutlu olduğunu belirterek, "Adana Demirspor’a bundan sonraki maçlarda ve sezonlarda başarılar diliyorum. Benim için bu maçın skorundan çok oyuncularımın maça tutunmaları, istemeleri ve arzuları önemliydi. Oyunu tamamen maç başından sonuna kadar yönlendiren bizdik. Son 2 maçımızı da bu şekilde tamamlamak istiyoruz. Genç oyuncularımıza süre vermeye devam edeceğiz. Acele etmeye gerek yok, onların da zamanı var. Biz zamanı gelince oyuncularımızın hepsine zaman vermeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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