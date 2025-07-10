Murat Dalkılıç: Hayatımda duyduğum en yaratıcı dua

Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla gündeme geldi. Şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda 'O' adlı albümünü dinleyicileriyle buluşturmuştu.

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Murat Dalkılıç, bir takipçisinin kendisiyle ilgili yaptığı esprili yorumu sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçi yorumunda şu ifadeleri kullandı: Murat Dalkılıç, "Allah'ım, boyumdan aldığın her 1 cm için 1 efsane şarkım olsun tarzı bir anlaşma mı yaptın? Bir tane kötü şarkın olsun." Dalkılıç, bu yoruma; "Hayatımda duyduğum en yaratıcı dua" şeklinde yorumda bulundu.