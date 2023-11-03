Murat Dalkılıç, geçtiğimiz yıllarda bir estetik itirafında bulunmuştu. İlkokuldan beri burnundan operasyon geçirdiğini söyleyen 40 yaşındaki şarkıcı, "Estetik yaptırdım. Hatta 7 kez falan. İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu" demişti.