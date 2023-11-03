Murat Dalkılıç: 8'inci kez ameliyat oldum
Murat Dalkılıç, burnundan ameliyat olduğunu duyurdu. Daha önce ilkokuldan beri burnuna estetik yaptırdığını söyleyen Dalkılıç, 8'inci ameliyatını oldu
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Murat Dalkılıç, geçtiğimiz yıllarda bir estetik itirafında bulunmuştu. İlkokuldan beri burnundan operasyon geçirdiğini söyleyen 40 yaşındaki şarkıcı, "Estetik yaptırdım. Hatta 7 kez falan. İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu" demişti.
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Murat Dalkılıç, ayrıca "Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi" ifadelerini kullanmıştı.
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8'İNCİ AMELİYATINI OLDU
"Artık bir şey de olsa burnumu yaptırmayacağım, yoruldum" diyen Murat Dalkılıç, 8'inci kez ameliyat oldu.
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"EV ÇİÇEK GÖRDÜ ÇOK ŞÜKÜR"
Operasyon geçirdiğini sosyal medya hesabından duyuran Murat Dalkılıç, kendisine gelen çiçekleri "Burnumdan sekizinci ameliyatımı olunca ev çiçek gördü çok şükür" notuyla yayımladı.
Fotoğraflar: AA, Instagram