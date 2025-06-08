Murat Dalkılıç, 2 bin kişiye seslendi

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Murat Dalkılıç, Kurban Bayramı’nın ikinci günü Kıbrıs'ta sahne aldı. Yaklaşık 2 bin kişinin seyrettiği konser, bayram tatilcilerine müzik dolu bir gece yaşattı.

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Sahneye enerjik bir giriş yapan Murat Dalkılıç, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Alkışlar arasında sahneden bayram mesajı da veren Dalkılıç; "Bayramlar sevdiklerimizle güzel, iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız" diyerek salondan büyük alkış aldı.

Konser boyunca sahne performansıyla izleyicilerden tam not alan Dalkılıç, sahnede yaklaşık bir buçuk saat kaldı. Özellikle 'Derine', 'La La La' ve 'Bir Güzellik Yap' gibi hit parçalar büyük coşku yarattı.