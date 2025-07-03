Murat Çalık ameliyat edilecek

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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PATOLOJİ SONUÇLARI ÇIKTI

Buna göre Çalık'ın ameliyat edileceği öğrenildi. Tutuklu bulunduğu cezaevinden hastaneye yatırılan Çalık'a çeşitli tetkikler yapıldığı kaydedildi. Son yapılan kemik iliği patolojisi sonuçlarında anormal bulgular tespit edildi.

AVUKATLARI AÇIKLAMA YAPTI

Avukatlarından alınan bilgiye göre Çalık, boynundaki kitle için ameliyat edilecek. Avukatları, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle Çalık için tahliye talebinde bulunmuştu. Başvurudan bir süre sonra yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Çalık, daha önce lenfoma ve lösemi tedavisi görmüştü.

Fotoğraf: AA