Munzur, bizim yöremizin değeri olduğu için ayrı bir güzellik katıyor. Munzur Vadisi'ne geldikten sonra her tarafta belirli taşlar yok. Bazı taşların resimsel özelliği taşıması gerekiyor. Her taşın zemin ve engebe farklı olduğu için her resmin bir taş üstünde ayrı bir konusu oluyor. Tablo gibi taş olması gerekiyor bu taşların, Munzur’da da bu taşları bulmak mümkün oluyor. Bazı yerlerde buluyorum ve Munzur manzaralarını, bu taşlara yansıtıyorum” dedi.