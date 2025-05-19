M.United'lı oyunculardan ailelerine jest!

Manchester United'da forma giyen futbolcular, UEFA Avrupa Ligi Finalinde Tottenham'la oynayacakları karşılaşma öncesi aileleri için uçak kiraladı.

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AMORIM'İN TALEBİNE RET

ESPN'in haberine göre Manchester United yönetimi, teknik direktör Ruben Amorim'in Avrupa Ligi finali için personelin aileleri ve arkadaşlarına uçak bileti sağlanması yönündeki talebini geri çevirdi. Bu gelişmenin ardından Portekizli teknik adamın, 30 kişi için gidiş-dönüş biletini kendi cebinden karşıladığı aktarıldı.