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        Haberler Magazin Müjde Uzman, denizin yüzüne bakmadı - Magazin haberleri

        Müjde Uzman, denizin yüzüne bakmadı

        Müjde Uzman, sıcak havaya rağmen, ucuna kadar gitse de denize girmeyi terci etmedi. Uzman, bütün günü arkadaşlarıyla sohbet ederek geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 23:18 Güncelleme: 11.06.2025 - 23:18
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        Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yüz binlerce tatilci gibi ünlüler de Bodrum'un yolunu tuttu.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; o ünlülerden biri de Müjde Uzman oldu. Bodrum Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı. Bütün gün güneş banyosu yapan Uzman, arkadaşlarıyla uzun süre sohbet etmeyi denize girmeye tercih etti. Ünlü oyuncu, kaldığı otelin iskelesine kadar gitse de denize girmedi.

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        #Müjde Uzman
        #BODRUM
        #tatil

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