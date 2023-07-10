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Muharrem Ayı ve Aşure Günü için artık geri sayıma geçildi. İslam dünyasında bu ayda tutulan oruçlar, pişirilip dağıtılan aşureler ve Kerbela'da Hz. Peygamber'in torunu Hz. Hüseyin ile beraber ailesi ve yanında bulunanlardan şehit olanların yad edilmesi başlıca ibadetlerin arasındadır. İşte, bu özel tarihlere dair bilinmesi gerekenler...