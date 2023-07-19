İslam takviminin ilk ayı olan ve Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı 19 Temmuz Çarşamba günü idrak ediliyor. Yeni hicri yılın mutluluğunu ve heyecanını yaşayan Müslümanlar, Muharrem ayı mesajlarını paylaşmaya başladı. Paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin, bolluk ve bereketin simgesi olan Aşure Günü'nü de içerisinde barındıran Muharrem ayının ibadetle geçirilmesi tavsiye edilir. İslam'ın beş büyük ayından biri olarak kabul edilen Muharrem ayını ibadetle geçirmek isteyenler yapılacak ibadetler, kılınacak olan namaz, okunacak dualar ve çekilecek zikirleri araştırıyor. İşte Muharrem ayı ibadetleri ile kılınacak namaz, okunacak dualar ve çekilecek zikirler...