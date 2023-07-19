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        Haberler Gündem MUHARREM AYI İBADETLERİ | Diyanet Hicri Yılbaşı Muharrem ayında yapılacak ibadetler, kılınacak namaz, okunacak dualar ve çekilecek zikirler nelerdir?

        Muharrem ayında yapılacak ibadetler, kılınacak olan namaz, okunacak dualar ve çekilecek zikirler neler?

        Muharrem ayı ibadetleri ile kılınacak namaz, okunacak dualar ve çekilecek zikirler araştırılmaya başlandı. İslam takvimine göre hicri yılbaşı olarak kabul gören ve İslam'ın beş büyük ayından biri olan Muharrem ayı 19 Temmuz'da eda ediliyor. Müslümanlar, aşure gününün de içinde yer aldığı bu özel ayı dua, oruç, namaz ve zikirle geçirecekler. İşte Diyanet ile 2023 Hicri Yılbaşı Muharrem ayında yapılacak ibadetler, kılınacak olan namaz, okunacak dualar ve çekilecek zikirler...

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 17:40
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        • 1

          İslam takviminin ilk ayı olan ve Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı 19 Temmuz Çarşamba günü idrak ediliyor. Yeni hicri yılın mutluluğunu ve heyecanını yaşayan Müslümanlar, Muharrem ayı mesajlarını paylaşmaya başladı. Paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin, bolluk ve bereketin simgesi olan Aşure Günü'nü de içerisinde barındıran Muharrem ayının ibadetle geçirilmesi tavsiye edilir. İslam'ın beş büyük ayından biri olarak kabul edilen Muharrem ayını ibadetle geçirmek isteyenler yapılacak ibadetler, kılınacak olan namaz, okunacak dualar ve çekilecek zikirleri araştırıyor. İşte Muharrem ayı ibadetleri ile kılınacak namaz, okunacak dualar ve çekilecek zikirler...

        • 2

          MUHARREM AYI İBADETLERİ NELER?

          Muharrem ayı, İslam takvimine göre önemli bir aydır. İslam takvimindeki ilk ay olan Muharrem, oruç tutulan dört aydan biridir. Bu ayda yapılacak bazı ibadetler ve önemli günler şunlardır:

        • 3

          Aşure Günü: Muharrem ayının onuncu günü, Aşure Günü olarak adlandırılır. Bu gün, İslam tarihinde önemli olaylarla ilişkilidir. Nuh Peygamberin gemisinin tufandan kurtulması, Hz. Musa'nın kavmini Firavun'un zulmünden kurtarması, Hz. İbrahim'in ateşe atılmasından kurtulması gibi birçok önemli olayın yaşandığına inanılır. Bu nedenle Aşure Günü, Müslümanlar arasında önemli bir gün olarak kabul edilir.

        • 4

          Aşure Orucu: Aşure Günü'nde, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mekke'den Medine'ye hicret ettiği rivayet edilir. Bu nedenle bazı Müslümanlar, Muharrem ayının dokuzuncu, onuncu ve onbirinci günlerinde oruç tutarak bu önemli olayı anarlar. Bu oruç, sadece bir gün olan Aşure Günü olarak da tutulabilir.

        • 5

          Nafile İbadetler: Muharrem ayı, diğer aylara nazaran daha faziletli kabul edilen bir aydır. Bu nedenle, Muharrem ayında diğer zamanlara nazaran daha çok nafile ibadetler yapmak önerilir. Özellikle gece ibadetlerine (Tahajjud) önem vermek ve Kur'an-ı Kerim okumak bu ayda artırılabilecek ibadetler arasındadır.

        • 6

          Dua ve İstiğfar: Muharrem ayı, günahların affedilmesi ve hayırlara vesile olacak duaların kabul edilme ihtimalinin yüksek olduğu bir ay olarak kabul edilir. Bu nedenle bol bol dua etmek ve istiğfar etmek önerilir.

        • 7

          Sadaka ve Hayır İşleri: Muharrem ayı, yardımlaşma ve paylaşma duygularının pekiştirilmesi için iyi bir fırsattır. Fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, sadaka vermek ve hayır işleri yapmak bu ayda daha çok teşvik edilir.

        • 8

          Ancak unutulmaması gereken nokta, İslam'da ibadetlerin kalpten samimiyetle yapılmasıdır. Yani ibadetlerin sadece bu ayda değil, tüm zamanlarda Allah'a karşı samimiyetle yapılması önemlidir. Muharrem ayı, bu ibadetleri artırmak ve manevi yönümüzü güçlendirmek için güzel bir fırsattır, ancak bu ibadetleri diğer aylarda da sürdürmek gerekmektedir.

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