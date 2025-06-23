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        Haberler Bilgi Gündem MUHARREM AYI 2025 | Muharrem ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Muharrem ayı orucu var mı, ne zaman tutulur?

        Muharrem ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Muharrem ayı orucu var mı?

        İslam takviminin ilk ayı olan Muharrem'in 2025'te ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Müslümanlar, bu manevi dönemi ibadetle değerlendirmek ve hicri yılın başlangıcını idrak etmek istiyor. Özellikle bu ayda oruç tutulup tutulmayacağı sorusu sıkça gündeme geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Muharrem ayına dair dini uygulamalarla ilgili detayları resmi açıklamalarla paylaştı. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 19:30 Güncelleme: 23.06.2025 - 19:40
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        • 1

          İslam dünyasında mübarek olan Muharrem ayının yaklaşmasıyla birlikte, bu anlamlı zaman dilimine dair sorular yeniden gündemde. Vatandaşlar hem ayın başlangıç ve bitiş tarihlerini hem de bu aya özel ibadetleri araştırıyor. Özellikle "Muharrem ayında oruç tutulur mu?" sorusu, bu dönemi dini vecibelerle geçirmek isteyenlerin odak noktası. Diyanet'in açıklamaları, Muharrem orucunun dini dayanaklarını ve faziletini ortaya koyuyor. Detaylar haberimizde...

        • 2

          MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

          Muharrem ayı 26 Haziran Perşembe günü başlıyor ve 26 Temmuz Cumartesi günü ise son buluyor.

        • 3

          MUHARREM AYI ORUCU VAR MI, KAÇ GÜN VE NEDEN TUTULUR, KURANDA GEÇİYOR MU?

          Mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nâfile namazın olduğuna dair herhangi bir rivâyet mevcut değildir.

          Mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Ayrıca Kur’ân okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır.

          Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise müstehaptır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir.

        • 4

          Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharrem’de tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]).

          Muharrem ayının 10. gününe, âşûrâ günü denmektedir. Resûlullah (s.a.s.), “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın (küçük) günahlarına keffâret olacağını umarım.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurarak, ümmetine bu günde oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir. Âşûrâ günü oruç tutmakla ilgili olarak İbn Abbâs (r.a.) şöyle anlatıyor: “Resûlullah (s.a.s.) Medine’ye gelince, Yahûdilerin âşûre günü oruç tuttuklarını gördü. Onlara, ‘Bu da ne (niçin oruç tutuyorsunuz)?’ diye sordu. ‘Bu, salih (hayırlı) bir gündür. Allah, o günde İsrailoğullarını düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Mûsâ o gün oruç tuttu.’ dediler. Resûlullah (s.a.s.) da, ‘Ben Mûsâ’ya sizden daha yakınım’ buyurup o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti.” (Buhârî, Savm, 69 [2004]; Müslim, Sıyâm, 127-128 [1130]).

          Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Yahudiler sadece Muharrem ayının 10. (âşûrâ) gününde oruç tuttuklarından, onlarınkine benzememesi için Peygamberimiz (s.a.s.) öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bazı rivâyetlerde ise bir öncesine ve bir sonrasına ilave ederek üç gün oruç tutulmasını tavsiye etmiştir (Bezzâr, el-Müsned, 11/399 [5238]; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 4/475 [8406]). Bu nedenle âşûrâ günü oruç tutulurken önemli olan âşûrâ gününü yalnız tutmamaktır. Bir önceki veya sonraki günü ilaveyle iki gün oruç tutulabileceği gibi her ikisini de ilave ederek üç gün de tutulabilir.

          Görseller: AA

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