2023 MUĞLA İMSAKİYESİ İLE MUĞLA İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ
2. Gün | 24 Mart 2023 Cuma
Sahur Saati (İmsak): 05:38
İftar Vakti (Akşam): 19:28
Teravih Namazı (Yatsı): 20:43
3. Gün | 25 Mart 2023 Cumartesi
Sahur Saati (İmsak): 05:36
İftar Vakti (Akşam): 19:29
Teravih Namazı (Yatsı): 20:44
4. Gün | 26 Mart 2023 Pazar
Sahur Saati (İmsak): 05:34
İftar Vakti (Akşam): 19:30
Teravih Namazı (Yatsı): 20:45
5. Gün | 27 Mart 2023 Pazartesi
Sahur Saati (İmsak): 05:33
İftar Vakti (Akşam): 19:31
Teravih Namazı (Yatsı): 20:46
6. Gün | 28 Mart 2023 Salı
Sahur Saati (İmsak): 05:31
İftar Vakti (Akşam): 19:32
Teravih Namazı (Yatsı): 20:47