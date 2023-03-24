Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Muğla iftar vakti ve sahur saati kaçta? 2023 Muğla İmsakiye ile Muğla iftar vakti ve teravih namaz vakitleri!

2023 Muğla İmsakiye ile Muğla iftar vakti ve teravih namaz vakitleri!

Muğla iftar vakti ve imsak saati sorgulaması Ramazan ayına giriş yapmamız ile beraber başladı. İslam alemi, Ramazan ayını 23 Mart 2023 Perşembe günü itibarıyla karşıladı. İbadetini yerine getirecek Müslümanların gözü Muğla sahur vakti ve iftar saatine çevrildi. Diyanet tarafından açıklanan Ramazan İmsakiyesi ile Muğla imsak vakti ve iftar saatleri belli oldu. İşte 2023 Muğla İmsakiye Takvimi ile Muğla iftar ve sahur vakti...

Giriş: 24.03.2023 - 10:59 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • İslam dininde sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak nitelendirilen Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü sahur vaktinde ilk oruca niyet edilmesiyle başladı. İbadetlerini yerine getiren Müminler bulundukları ilin iftar vakti ve sahur saatini araştırıyor. Peki, Muğla sahur vakti, iftar saati ve teravih vakitleri kaçta? İşte 2023 Muğla Ramazan İmsakiyesi...

  • 2023 MUĞLA İMSAKİYESİ İLE MUĞLA İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

    2. Gün | 24 Mart 2023 Cuma

    Sahur Saati (İmsak): 05:38

    İftar Vakti (Akşam): 19:28

    Teravih Namazı (Yatsı): 20:43

    3. Gün | 25 Mart 2023 Cumartesi

    Sahur Saati (İmsak): 05:36

    İftar Vakti (Akşam): 19:29

    Teravih Namazı (Yatsı): 20:44

    4. Gün | 26 Mart 2023 Pazar

    Sahur Saati (İmsak): 05:34

    İftar Vakti (Akşam): 19:30

    Teravih Namazı (Yatsı): 20:45

    5. Gün | 27 Mart 2023 Pazartesi

    Sahur Saati (İmsak): 05:33

    İftar Vakti (Akşam): 19:31

    Teravih Namazı (Yatsı): 20:46

    6. Gün | 28 Mart 2023 Salı

    Sahur Saati (İmsak): 05:31

    İftar Vakti (Akşam): 19:32

    Teravih Namazı (Yatsı): 20:47

  • 2023 RAMAZAN'DA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

    2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar kimi zaman 29 kimi zaman 30 gün süremektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2023'te Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.

  • RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 

    20 Nisan Perşembe Arife günü

    21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün

    22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

    23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.