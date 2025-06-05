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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla haberleri: Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!

        Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde, denize dalış yapan evli ve 2 çocuk babası Hakan Hancıoğlu, hayatını kaybetti. Hancıoğlu'nun, 30 kiloluk bir balığı takip ederken vurgun yediği öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.06.2025 - 11:27 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:27
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        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
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        Muğla'da olay, dün sabah saatlerinde Fethiye Ölüdeniz'de meydana geldi. Dalış yapmak için denize giren Hakan Hancıoğlu’nun (38) uzun süre sudan çıkmadığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, bir süre sonra Hancıoğlu'nun cansız bedenine ulaştı.

        CENAZE MORGA KALDIRILDI

        Hakan Hancıoğlu'nun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ÖLÜM NEDENİ: VURGUN İDDİASI

        Evli, 2 çocuk babası Hakan Hancıoğlu’nun yaklaşık 30 kiloluk bir balığı takip ederken, muhtemelen vurgun yeme sonucu hayatını kaybettiği sanılıyor.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Muğla
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