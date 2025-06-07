Muğla'da kazada ağır yaralanan genç kadın kurtarılamadı
Muğla'da sinyalizasyon direğine çarpan hafif ticari araçta ağır yaralanan genç kadın, 7 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti
Kaza, 30 Mayıs günü saat 15.30 sıralarında, Muğla-Aydın karayolu Salihpaşalar mevkisinde meydana geldi. Menteşe istikametinden Yatağan'a giden Mehmet Gökhan Söyü yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Aracın demir yığınına döndüğü kazada sürücü Mehmet Gökhan Söyü öldü; yanındaki Hilal Alpaslan, Arzu Yüreboyun ile Aysel Tavas ise ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri araçta sıkışan 3 yaralıyı bulundukları yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
CAN KAYBI 2'YE YÜKSELDİ
DHA'nın haberine göre; Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hilal Alpaslan (31), 7 gün sonra hayatını kaybetti.