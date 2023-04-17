Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Müge Işık ve Damla Ersubaşı arasında neler oluyor? Damla Ersubaşı'nın yasak ilişkisi mi var?

Müge Işık'tan Damla Ersubaşı'ya: Benim kocama nasıl göz dikersin!

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' rolüyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı hakkında şok iddialarda bulunuldu. Ersubaşı'nın yakın arkadaşı Müge Işık, ünlü oyuncunun hem Keser'in ailesini dolandırdığını hem de kendi eşi Sönmez Işık'a müstehcen fotoğrafını gönderdiğini ileri sürdü

Giriş: 17.04.2023 - 11:27 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili, aralarındaki buzları eritmişti.

  • "BİRLİKTE TEKRAR BİR YOLA ÇIKTIK"

    Eski eşiyle barışan Ersubaşı, konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yapmıştı. Keser ile birlikteliklerine yeni bir şans verdiğini duyuran oyuncu, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer vermişti:

    Kızlarımın babası, hayatımda en çok kıymet verdiğim insanların başında gelen minik kuşum... Birlikte tekrar bir yola çıktık ve bu süreçte ikimiz de birbirimize saygı duymayı ve önem vermeyi öğrendik. Hiçbir hata ve yanlış tek taraflı değildir, payları değişir.

    Anlaşamadığımız, ortak noktaya varamadığımız konular oldu. Bizim Mustafa ile en büyük ve hatta şu anda baktığımda tek sorunumuz Mustafa'nın öfkesi ve siniriymiş. Bazı şeylerin gerçeği yansıtmadığını her zaman söylemiştim. Şu anda ikimiz de çift terapisine gidiyoruz ve çok mutluyuz. Mustafa'nın özellikle öfke kontrolünü fark etmesi ve düzeltmek için elinden geleni yapması sevgimi de, saygımı da arttırdı. Hayatta her şey olabilir ve kin tutmak yerine mutlu olmayı seçtik biz. Yaşandı ve bitti... Sizden tek ricam her fikre, her düşünceye insanın saygım var. Sadece lütfen bunu kimseyi kırmadan, üzmeden yapalım. Olur mu? Üslup her şeydir...

  • Ersubaşı'nın yakın arkadaşı Müge Işık, ünlü oyuncu hakkında şok iddialarda bulundu. Müge Işık, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bana sığındın, ben seni buraya taşıdım, paralarını ben verdim. Benim kocama nasıl göz dikersin lan? Ben Sönmez Işık’la evliyim, kendine gel. Sen gecenin 3’ünde nasıl benim kocama müstehcen fotoğraf atarsın? Sen hani kocanın ailesini 1 milyon dolandırdın ya, ben her şeyi ispatlayacağım" dedi.

  • Damla Ersubaşı ise bu sözlerin ardından dava açtı.

  • Ersubaşı, "İyi niyetli yorumlarınız için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Adaletin yargı kurumları ile aranacağını, hukukun üstünlüğünün ise daima galip geleceğine inanan bir anne olarak; sorumluluğu bulunan tüm şüpheliler hakkında şikayetçi oldum. Çözümlemeyi, kanunların verdiği yetki ile Cumhuriyet savcıları yapacak. Süreç ve yargılama makamlarından cevap gelinceye kadar ne desek boş. Sorumlular belli ve onlar kendilerini biliyorlar! Ve adalet er ya da geç tecelli edecek. İnanıyorum!" dedi.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.