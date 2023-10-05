Müge Boz: İşte gerçek 90'larda ben ve kardeşim
Oyuncu Müge Boz, kardeşi Merve Boz ile 90'lı yıllarda çekilen fotoğraflarını paylaştı. Boz kardeşler, 'Yapay Zekâ Yıllığı' akımına uyan ünlerin ardından geçmişi gerçek fotoğraflarıyla andı
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Yeni çıkan bir cep telefon uygulaması ünlüler arasında hızla yayıldı. Müge Boz 90'lı yıllar modasına uygulamayla değil de yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaşarak katıldı.
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Kardeşi Merve Boz ile bir defile öncesi poz veren oyuncu paylaşımına bir not da düştü.
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Müge Boz, "90'lar demişken, işte gerçek 90’larda ben ve kardeşim Merve Boz... Defilede çocuk mankenliği yaparken… Benim ayağımdaki botların altı o kadar kayıyordu ki, düşmemek için ne kadar dikkatli yürüdüğümü, ve dualar ettiğimi hatırlıyorum" dedi.
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Yapay zekâ teknolojilerindeki büyük gelişmeler, bu üslup teknolojileri içeren toplumsal medya akımlarının da önemli artış göstermesine neden oldu. Sosyal medya platformlarını tesiri altına alan 'Yapay Zekâ Yıllığı' (Al yearbook) akımı da bunlardan biri. Ünlü isimlerden bazıları yapay zekâ kullanarak sanki 1990'larda ABD liselerinden mezun olmuş gibi fotoğraf yapan akıma katıldı. İşte o isimlerden bazıları...
Pelin Akil
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Çağla Şıkel
- 6
Biran Damla Yılmaz
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- 7
Nilperi Şahinkaya
- 8
Şükran Ovalı
- 9
Bora Akkaş
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Büşra Pekin
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Berfu Yenenler
- 12
Damla Sönmez
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Özlem Yıldız
- 14
Yağmur Tanrıvesin
- 15
Feride Hilal Akın
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Tuğba Özerk
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Aslı Bekiroğlu