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        Haberler Magazin Müge Boz: İşte gerçek 90'larda ben ve kardeşim - Magazin haberleri

        Müge Boz: İşte gerçek 90'larda ben ve kardeşim

        Oyuncu Müge Boz, kardeşi Merve Boz ile 90'lı yıllarda çekilen fotoğraflarını paylaştı. Boz kardeşler, 'Yapay Zekâ Yıllığı' akımına uyan ünlerin ardından geçmişi gerçek fotoğraflarıyla andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 15:52 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:52
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        • 1

          Yeni çıkan bir cep telefon uygulaması ünlüler arasında hızla yayıldı. Müge Boz 90'lı yıllar modasına uygulamayla değil de yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaşarak katıldı.

        • 2

          Kardeşi Merve Boz ile bir defile öncesi poz veren oyuncu paylaşımına bir not da düştü.

        • 3

          Müge Boz, "90'lar demişken, işte gerçek 90’larda ben ve kardeşim Merve Boz... Defilede çocuk mankenliği yaparken… Benim ayağımdaki botların altı o kadar kayıyordu ki, düşmemek için ne kadar dikkatli yürüdüğümü, ve dualar ettiğimi hatırlıyorum" dedi.

        • 4

          Yapay zekâ teknolojilerindeki büyük gelişmeler, bu üslup teknolojileri içeren toplumsal medya akımlarının da önemli artış göstermesine neden oldu. Sosyal medya platformlarını tesiri altına alan 'Yapay Zekâ Yıllığı' (Al yearbook) akımı da bunlardan biri. Ünlü isimlerden bazıları yapay zekâ kullanarak sanki 1990'larda ABD liselerinden mezun olmuş gibi fotoğraf yapan akıma katıldı. İşte o isimlerden bazıları...

          Pelin Akil

        • 5

          Çağla Şıkel

        • 6

          Biran Damla Yılmaz

        • 7

          Nilperi Şahinkaya

        • 8

          Şükran Ovalı

        • 9

          Bora Akkaş

        • 10

          Büşra Pekin

        • 11

          Berfu Yenenler

        • 12


          Damla Sönmez

        • 13

          Özlem Yıldız

        • 14

          Yağmur Tanrıvesin

        • 15

          Feride Hilal Akın

        • 16

          Tuğba Özerk

        • 17

          Aslı Bekiroğlu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
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        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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