Partiden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Boz, şu ifadeleri kullandı:

Bugün Vinå'nın doğum günü. Minişim, vanilya kokulu fındığın... Beni annesi olarak seçtiği için o kadar şanslıyım ki... Kalbimin sevgiden her saniye pır pır ettiği bir yıl geçirdim... Daha nicelerine... Vinoş'un koşulsuz sevgi ile dolu bir ortamda büyümesi için elimden geleni yapacağım. Tek odaklandığım konu bu.

Bu hayattaki amacını gerçekleştirmesi için ona rehberlik ederken benimle beraber el ele yürüyen canımın içi sevgilim... Seni çok seviyorum bir tanem. İyi ki... Bu mutlu günümüzde, bu güzel ormanda, 'Aile kurmak isteyen ve anneliği/babalığı tatmak isteyen herkeslere de nasip olsun' dileklerimizi ihmal etmedik.