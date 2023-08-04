Müge Anlı ne zaman başlıyor? 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Ekranların fenomen haline gelen reality showlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 23 Haziran'da sezon finali yaparak sevenlerine veda etmişti. Televizyonlarda yeni sezonun hazırlıkları başlamışken 17 yıldır yayın hayatını sürdüren Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman başlayacağı gündem olmuş durumda. İşte, konuya dair ilk bilgiler...
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ATV ve televizyon dünyasının en uzun soluklu programları arasında yer olan ve son olarak 16. sezonuyla izleyicileri ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı için geri sayıma geçilmiş durumda. 1 aydan fazla bir süredir yayınlanmayan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonuna dair son bilgileri derledik!
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MÜGE ANLI İLE NE ZAMAN EKRANLARA DÖNECEK?
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman ekranlara döneceğine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Sevilen programın Ağustos ayı sonunda ya da Eylül ayının ilk haftasında izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor.
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MÜGE ANLI'DAN AÇIKLAMA! "2 AY SONRA..."
Haziran ayında sezon finali yapan programın sunucusu ve yapımcısı Müge Anlı, "Her zaman söylüyorum ne yaptıysak beraber yaptık. İyi ki varsınız. Biz kocaman bir aileyiz. Tanıdığım tanımadığım birçok insan bir karşılık beklemeden sadece iyilik yapmak için bu sezonda da birbirine sarıldı. Nelerin üstesinden gelmedik ki hep beraber. Olayların çözülmesinde ufak ya da büyük katkısı olan herkese minnettarım. Her birinize teşekkür ediyorum. İki ay sonra azalmadan çoğalarak yine ekran başında hep beraber olalım." Sözleriyle duygularını dile getirmişti...
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MÜGE ANLI KİMDİR?
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla farklı kanallarda devam etti.
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Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.
Müge Anlı'nın 2008'de boşandığı gazeteci Burhan Akdağ'dan 1 kızı var.