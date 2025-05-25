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        Haberler Gündem Güncel Mudanya'da ölü yunusu omzunda taşıdı; o anlar kamerada | Son dakika haberleri

        Mudanya'da ölü yunusu omzunda taşıdı; o anlar kamerada

        Bursa Mudanya'da serinlemek için deniz giren bir kişi, suyun altında gördüğü ölü yunusu omzuna alarak kıyaya götürdü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 00:53 Güncelleme: 25.05.2025 - 00:53
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        Ölü yunusu omzunda taşıdı; o anlar kamerada
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        Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan halk plajına giden bir kişi, serinlemek denize girdi. Bir süre sonra suyun altında ölü yunus gören kişi, yanına yaklaştı.

        Yunusu omzuna alan kişi, kıyıya kadar yürüdü. DHA'nın haberine göre; omzundaki yunusu kıyıya bırakan kişi, yüzmeye devam etti. O anlar ise sahildeki vatandaşlar tarafındaki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        #Bursa
        #haberler
        #Mudanya
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