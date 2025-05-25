Mudanya'da ölü yunusu omzunda taşıdı; o anlar kamerada

Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan halk plajına giden bir kişi, serinlemek denize girdi. Bir süre sonra suyun altında ölü yunus gören kişi, yanına yaklaştı.

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Yunusu omzuna alan kişi, kıyıya kadar yürüdü. DHA'nın haberine göre; omzundaki yunusu kıyıya bırakan kişi, yüzmeye devam etti. O anlar ise sahildeki vatandaşlar tarafındaki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.