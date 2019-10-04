Mucize Doktor 4. son bölümü izlendi. Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir heyecanla izlenen Mucize Doktor son bölümünde, Ali ile Nazlı karaciğer nakli için donör organı almaya gidiyor. Nazlı ile Ali arasında ise arkadaşlıktan öteye giden bir yakınlaşma başlıyor.

MUCİZE DOKTOR 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali ve Nazlı bir karaciğer nakli operasyonu için başka bir hastaneye donör organı almaya giderler. Ancak yolculuk hiç Nazlı’nın beklediği gibi başlamaz ve süratle felakete dönüşür. Hastanede Beliz, nüfuzlu bir hastanın ameliyatını garanti altına almak için Ferman’ı Tanju’nun ameliyatına sokmaya çalışır. Bütün üst kademe birbirine girer ve Açelya’nın kıskançlık krizi sonunda Ali’ye patlar.