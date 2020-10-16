Mucize Doktor dizisi dün akşam 33. son bölümüyle ekranlara geldi. Mucize Doktor 33. son bölümde; Ali yine en güvende hissettiği yerde, kardeşinin yanında... Ferda ile Ali arasında tartışma yaşanır. Tanju, burnundan solur. Peki, 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 34. yeni bölüm fragmanı!

MUCİZE DOKTOR 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MUCİZE DOKTOR 33. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başhekimliğini ilan eden Tanju hastanede sert bir değişim süreci başlatır; yeni düzene adapte olabilenler kalacak, olamayanlar yeni maceralara yelken açacaktır. İlk iş cerrahide kimin en iyi olduğunu bulmaktır ve Tanju’nun bastırışıyla Ferda’yla Ferman bir iddiaya tutuşurlar. Hocalar asistanlarını seçerler ve yarış başlar. Berhayat Hastanesi’nde değişim rüzgarları eser ve ekipler vakalarını tamamlayabilmek için kıyasıya yarışırken Nazlı’nın rakip takımında olmak Ali’nin adaptasyon yeteneklerini sonuna kadar sınayacaktır