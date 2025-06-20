Muçi için gözler tekliflerde
Beşiktaş'ın Arnavut yıldızı Ernest Muçi'ye gelen tekliflere göre ayrılık ihtimali netlik kazanacak.
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Beşiktaş'ta geride kalan sezonda inişli çıkışlı bir görüntü sergileyen Ernest Muçi ile yollar ayrılabilir.
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Siyah-beyazlıların 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Polonya ekibi Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Arnavut futbolcu ile Avrupa'dan ilgilenen takımların olduğu ifade edildi.
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Beşiktaş ise Ernest Muçi'yi 10 milyon euro düzeyinde bir teklif gelmesi durumunda elden çıkarmayı planlıyor.
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Siyah-beyazlı futbolcu geçen sezon 38 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Muçi bu maçların 23'ünde ilk 11'de yer aldı.
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Siyah-beyazlı futbolcu geçen sezon 38 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Muçi bu maçların 23'ünde ilk 11'de yer aldı.
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