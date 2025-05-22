Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Muazzez Ersoy: En fit solist benim - Magazin haberleri

        Muazzez Ersoy: En fit solist benim

        Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Ersoy, iddialı bir çıkışta bulunarak; "En fit solist benim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 10:33 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        "En fit solist benim"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yıllardır fit görünümünden ödün vermeyen Muazzez Ersoy, 38 beden olmasının sırrını açıkladı. Ersoy, günde sadece bir öğün yemek yediğini söyledi.

        Ünlü şarkıcı; "Tuzu 30'da bıraktım, kimse yemeğe tuz attığımı göremez. Bünyemi tek öğüne alıştırdım, şimdi istesem de 5 öğün yiyemem, midem almıyor. Alkolüm yok. Sahneye çıkarken bile rahatlamak için içki içmem. Çoğu sanatçı konser öncesi rahatlamak için bile olsa alkol alır. Şimdi yeni yeni duyuyorum doktorlardan, diyetisyenlerden; vücudu uyarmak için, kilo vermeyi hızlandırabilmek için 24 saatte bir yemek yediriyorlarmış danışanlarına, ben buna bilmeden meğer yıllarca önce başlamışım" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Muazzez Ersoy

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        Yeniden Elye Wahi!
        Yeniden Elye Wahi!
        'MİT yalanıyla istismar' davası onandı!
        'MİT yalanıyla istismar' davası onandı!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Trump'tan muhabire sert tepki
        Trump'tan muhabire sert tepki
        Tottenham'dan Avrupa zaferi: 17 yıllık hasret sona erdi
        Tottenham'dan Avrupa zaferi: 17 yıllık hasret sona erdi
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?
        Sıcaklıklar artıyor, Ege'de toz taşınımı var
        Sıcaklıklar artıyor, Ege'de toz taşınımı var
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Viking köyüne yerleştiler
        Viking köyüne yerleştiler
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        Habertürk Anasayfa