Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu, yeni taksitler ne zaman ödenecek?
MTV zammına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılında iki kez ödenecek. Araç sahipleri Ocak ve Temmuz aylarındaki MTV tutarının dışında bir MTV tutarı daha ödeyecek. İşte 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeni taksitlerin ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler...
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Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV zammı gündeme geldi. 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek olan ve trafiğe kayıtlı araçlarda iki katına çıkarıldı. 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek motorlu taşıtlar vergisi MTV ödenecek. İşte 2023 MTV ödemelerine ilişkin olarak merak edilenler...
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2023'TE EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİDİ ÖDENECEK
2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ödenecek.
Torba kanun teklifinde yer alan maddeye göre söz konusu ek ödeme 2023 için tahakkuk edilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar olacak.
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YENİ TAKSİTLER NE ZAMAN ÖDENECEK?
MTV'de Ocak ve Temmuz olmak üzere iki taksit dönemi bulunuyor. Yasa teklifi meclisten geçerse, ilk taksiti Ocak'ta ödeyenler, ödedikleri taksit tutarı kadar ek vergiyi de kanunun yayımlandığı ayın sonuna kadar ödeyebilecek. İkinci taksit ise Kasım ayı sonuna kadar iki eşit taksitle ödenebilecek.
Kanunun yayımlanmasından sonra trafiğe çıkacak araçların sahipleri ise, ek MTV tutarını araçların MTV ödemelerinin normal dönemi ile birlikte peşin olarak ödeyecek.
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MTV NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
2023 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltilirken, bu oran; finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketlerinin kurumlar vergisi oranı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi.