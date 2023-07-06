Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem MTV ZAMMI SON DURUM 2023: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar, kaç TL oldu? Yeni taksitler ne zaman ve kaç taksitle ödenir?

        Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu, yeni taksitler ne zaman ödenecek?

        MTV zammına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılında iki kez ödenecek. Araç sahipleri Ocak ve Temmuz aylarındaki MTV tutarının dışında bir MTV tutarı daha ödeyecek. İşte 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeni taksitlerin ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler...

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 07:25
        • 1

          Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV zammı gündeme geldi. 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek olan ve trafiğe kayıtlı araçlarda iki katına çıkarıldı. 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek motorlu taşıtlar vergisi MTV ödenecek. İşte 2023 MTV ödemelerine ilişkin olarak merak edilenler...

        • 2

          2023'TE EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİDİ ÖDENECEK

          2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ödenecek.

          Torba kanun teklifinde yer alan maddeye göre söz konusu ek ödeme 2023 için tahakkuk edilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar olacak.

        • 3

          YENİ TAKSİTLER NE ZAMAN ÖDENECEK?

          MTV'de Ocak ve Temmuz olmak üzere iki taksit dönemi bulunuyor. Yasa teklifi meclisten geçerse, ilk taksiti Ocak'ta ödeyenler, ödedikleri taksit tutarı kadar ek vergiyi de kanunun yayımlandığı ayın sonuna kadar ödeyebilecek. İkinci taksit ise Kasım ayı sonuna kadar iki eşit taksitle ödenebilecek.

          Kanunun yayımlanmasından sonra trafiğe çıkacak araçların sahipleri ise, ek MTV tutarını araçların MTV ödemelerinin normal dönemi ile birlikte peşin olarak ödeyecek.

        • 4

          MTV NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

          2023 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltilirken, bu oran; finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketlerinin kurumlar vergisi oranı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek
        İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek
        Arda Güler, Real Madrid yolunda!
        Arda Güler, Real Madrid yolunda!
        Felaketten dönüldü! Çadırkentte 50 çadır küle döndü
        Felaketten dönüldü! Çadırkentte 50 çadır küle döndü
        7 gollü maçta mağlup
        7 gollü maçta mağlup
        İşte yeni zamlı maaşlar
        İşte yeni zamlı maaşlar
        Icardi ve Yusuf Demir yanıtı!
        Icardi ve Yusuf Demir yanıtı!
        Bu yıl ek motorlu taşıtlar vergisi ödenecek
        Bu yıl ek motorlu taşıtlar vergisi ödenecek
        Gaziantep'teki fabrika yangınında ağır bilanço: 35 milyon dolar
        Gaziantep'teki fabrika yangınında ağır bilanço: 35 milyon dolar
        Sarıyer'de eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi intihar etti
        Sarıyer'de eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi intihar etti
        Bayramda nüfusu 800 bin artmıştı! Uzman uyardı: Bodrum için son demek
        Bayramda nüfusu 800 bin artmıştı! Uzman uyardı: Bodrum için son demek
        Müzisyen Onur Şener cinayetinde karar çıktı!
        Müzisyen Onur Şener cinayetinde karar çıktı!
        Lazio'nun Torreira ısrarı sürüyor!
        Lazio'nun Torreira ısrarı sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
        Şekip Taşpınar taburcu oldu
        Şekip Taşpınar taburcu oldu
        "Bu sene şampiyonuz"
        "Bu sene şampiyonuz"
        Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan güneş atağı!
        Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan güneş atağı!
        Togg'un haziran ayı satışları açıklandı
        Togg'un haziran ayı satışları açıklandı
        İsveç Başbakanı Beyaz Saray'da
        İsveç Başbakanı Beyaz Saray'da
        Atı arkasından koşturdu, gözaltı kararı çıktı!
        Atı arkasından koşturdu, gözaltı kararı çıktı!