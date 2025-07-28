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        MTV son ödeme tarihi: MTV 2.taksit ödemesi ne zaman bitiyor, nasıl yapılır?

        Motorlu Taşıtlar Vergisi 2.taksit ödemelerinde son haftaya girildi. Ocak ve temmuz ayı olmak üzere yılda iki kez ödenen MTV ödemesi Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından yapılıyor. Peki MTV 2.taksit ödemesi ne zaman bitiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 12:55 Güncelleme: 28.07.2025 - 12:55
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        • 1

          Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki taksit şeklinde ödemesi yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılında Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından ödenebilecek. Bakanlık tarafından yapılan bu açıklama , "MTV ne kadar oldu, ne zaman son gün?" gibi soruları gündeme getir. İşte 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tarihleri ve konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

          2025 yılına ait MTV'nin ikinci taksit ödeme dönemi başladı. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebiliyor. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona ermişti. İkinci taksit ödemelerinin son tarihi ise 31 Temmuz olacak.

        • 3

          MTV BORCU NEREDEN ÖDENİR?

          Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, hesaptan havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.

        • 4

          İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

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