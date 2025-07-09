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        Haberler Bilgi Yaşam MTV ödemeleri ne zaman sona eriyor? Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV nasıl ve nereden ödenir?

        MTV ödemeleri ne zaman sona eriyor? Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV nasıl ve nereden ödenir?

        Motorlu Taşıtlar Vergisi yılda iki kez ödeniyor. MTV ilk taksit ödemesi gerçekleşti. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona ermişti. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılı ikinci taksit ödeme dönemi başladı. Peki MTV ödemeleri ne zaman sona eriyor? Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV nasıl ve nereden ödenir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 17:10 Güncelleme: 09.07.2025 - 17:10
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        • 1

          MTV ödemelerinde ikinci taksit dönemi başladı. MTV borcunu sorgulamak isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemine giriş yaparak “Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama” hizmeti üzerinden borçlarını görüntüleyebiliyor. İşte MTV ödemeleri ile ilgili detaylar

        • 2

          MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

          MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebiliyor. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona ermişti. İkinci taksit ödemelerinin son tarihi ise 31 Temmuz olacak.

        • 3

          MTV BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME NASIL YAPILIR?

          MTV borcunu sorgulamak isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemine giriş yaparak “Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama” hizmeti üzerinden borçlarını görüntüleyebilir. Ayrıca Dijital Vergi Dairesi’ne T.C. Kimlik No veya plaka bilgisiyle giriş yaparak da borç öğrenilebilir.

          MTV ödemeleri hem online hem de fiziksel kanallar aracılığıyla yapılabiliyor. Dijital ödeme imkânı sayesinde, vatandaşlar Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) ve GİB Mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla ödeme işlemlerini tamamlayabiliyor. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de MTV borcu sorgulama ve ödeme işlemleri yapılabiliyor.

          Ödeme yapılabilecek diğer yöntemler:

          Anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık sistemleri

          Banka kartı veya kredi kartı ile ödeme

          Vergi dairesi vezneleri

          PTT şubeleri

          Yurt dışında faaliyet gösteren bankaların kartları

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