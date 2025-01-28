Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), her yıl Ocak ayında, taşıtların bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafından belirleniyor. MTV ödemeleri, yıl içerisinde Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte yapılabiliyor. 2025 yılı için belirlenen MTV oranları ve ödeme tarihleri, araç sahipleri için önemli bir konu. Peki, MTV ödemeleri için son gün ne zaman? İşte, detaylar...