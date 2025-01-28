MTV ilk taksit ödemesi için son gün yaklaşıyor: 2025 MTV ne kadar oldu?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kapsamında 2025 yılı ilk taksit ödemeleri ve borç yapılandırma işlemleri devam ediyor. Ödemeler, vergi daireleri, bankalar ve PTT şubeleri aracılığıyla kolaylıkla yapılabiliyor. Peki, MTV ilk taksit ödemeleri için son gün ne zaman? İşte, MTV ödemelerine dair tüm bilgiler...
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Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), her yıl Ocak ayında, taşıtların bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafından belirleniyor. MTV ödemeleri, yıl içerisinde Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte yapılabiliyor. 2025 yılı için belirlenen MTV oranları ve ödeme tarihleri, araç sahipleri için önemli bir konu. Peki, MTV ödemeleri için son gün ne zaman? İşte, detaylar...
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MTV İLK TAKSİT ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
2025 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek.
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MTV TAKSİTİ NEREDEN VE NASIL ÖDENİR?
Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, hesaptan havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.
İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.
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2025 MTV NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV yeniden değerleme oranında (yüzde 43,93) artırıldı. 2024'te 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi çıkan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi bulunan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu.