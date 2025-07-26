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        Haberler Bilgi Ekonomi MTV 2. taksit son ödeme tarihi 2025: MTV son ödeme tarihi ne zaman, ödemeler nasıl yapılır, kaç taksitte ödenir?

        MTV 2. taksit son ödeme tarihi: MTV son ödeme tarihi ne zaman, ödemeler kaç taksitte yapılır?

        Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), birinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz tarihi itibarıyla başladı. MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebiliyor. Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesinden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebiliyor. Peki, "MTV son ödeme tarihi ne zaman, ödemeler kaç taksitte yapılır?" İşte 2025 Temmuz MTV son ödeme tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 21:19 Güncelleme: 26.07.2025 - 21:19
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        • 1

          MTV ikinci taksit son ödeme tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. MTV ödemeleri Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, hesaptan havale yöntemi aracılığıyla yapılabiliyor. İkinci taksit ödemelerinde son haftalara girilirken mükellefler, MTV ikinci taksit son ödeme tarihini gündemine aldı. Peki, "MTV son ödeme tarihi ne zaman, ödemeler nasıl yapılır, kaç taksitte ödenir?" İşte detaylar...

        • 2

          2025 MTV ÖDEMESİ SON GÜN NE ZAMAN?

          Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılı ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz itibarıyla başladı. Araç sahiplerinin her yıl iki eşit taksit halinde ödediği MTV’nin ikinci taksiti temmuz ayı içerisinde yatırılmak zorunda.

        • 3

          Ödemeler için son tarih 31 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan araç sahiplerine aylık gecikme faizi uygulanacak.

          MTV ödemeleri; e-Devlet, Dijital Vergi Dairesi (gib.gov.tr), bankaların internet ve mobil şubeleri, PTT şubeleri, vergi daireleri üzerinden kolayca yapılabiliyor.

        • 4

          MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

          Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere vergi ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sunduğu çeşitli dijital ve fiziksel kanallar aracılığıyla pratik şekilde yapılabiliyor.

          Mükellefler; Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı, banka hesabı ya da yurt dışı banka kartları ile ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı gibi alternatif ödeme yöntemleri de sunuluyor.

          Şifre girmeye gerek kalmadan sadece plaka, T.C. kimlik numarası, tescil tarihi veya sahiplik belgesi tarihi gibi bilgilerle MTV ödemesi Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılabiliyor.

          Bunların yanı sıra, isteyenler vergi daireleri, PTT şubeleri ve anlaşmalı banka şubelerinden de ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

        • 5

          MTV BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

          Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını sorgulayıp ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

          Karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.

          E-DEVLET MTV BORCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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