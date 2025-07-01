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        Haberler Bilgi Yaşam MTV 2. taksit ödemelerinde son gün ne zaman ve nasıl ödenir? MTV taksit ödeme tarihleri 2025

        MTV 2. taksit ödemelerinde son gün ne zaman ve nasıl ödenir? MTV taksit ödeme tarihleri 2025

        Temmuz ayı itibariyle MTV 2.taksit ödemelerinde son gün araştırılıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere iki kez ödeniyor. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona ermişti. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını sorgulayıp ödemelerini gerçekleştirebiliyor. İşte MTV 2.taksit ödeme tarihi ve MTV borcu sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 12:33 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:33
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        • 1

          Araç sahipleri için MTV ödemelerinde ikinci taksit dönemi başladı. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin son taksiti Temmuz ayında ödenecek ve ödemelerin bu ay sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. Ödemeler için son tarih 31 Temmuz 2025 olarak belirlendi.

        • 2

          2025 MTV ÖDEMESİ SON GÜN NE ZAMAN?

          Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılı ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz itibarıyla başladı. Araç sahiplerinin her yıl iki eşit taksit halinde ödediği MTV’nin ikinci taksiti temmuz ayı içerisinde yatırılmak zorunda.

          Ödemeler için son tarih 31 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan araç sahiplerine aylık gecikme faizi uygulanacak.

          MTV ödemeleri; e-Devlet, Dijital Vergi Dairesi (gib.gov.tr), bankaların internet ve mobil şubeleri, PTT şubeleri, vergi daireleri üzerinden kolayca yapılabiliyor.

        • 3

          MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

          Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere vergi ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sunduğu çeşitli dijital ve fiziksel kanallar aracılığıyla pratik şekilde yapılabiliyor.

          Mükellefler; Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı, banka hesabı ya da yurt dışı banka kartları ile ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı gibi alternatif ödeme yöntemleri de sunuluyor.

          Şifre girmeye gerek kalmadan sadece plaka, T.C. kimlik numarası, tescil tarihi veya sahiplik belgesi tarihi gibi bilgilerle MTV ödemesi Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılabiliyor.

          Bunların yanı sıra, isteyenler vergi daireleri, PTT şubeleri ve anlaşmalı banka şubelerinden de ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

        • 4

          MTV BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIYOR?

          Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını sorgulayıp ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

          Karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.

          E-DEVLET MTV BORCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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