MSÜ'ye kaç kişi girdi 2025? ÖSYM ile MSÜ sınavına kaç kişi katıldı, bu yıl Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) 23 Şubat Pazar bugün düzenleniyor. MSÜ'ye katılan kişi sayısı ve kontenjanları istedikleri okula girebilme durumlarını öğrenmek isteyen öğrenciler tarafından merak ediliyor. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına girmek isteyen adaylar ''2025 MSÜ sınavına kaç kişi katıldı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, ÖSYM ile MSÜ'ye kaç kişi girdi, bu yıl Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak? İşte, detaylar…
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MSÜ kaç kişi alıyor 2025 yılı kontenjanları ile birlikte araştırılmaya başlandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 Pazar günü 81 il, 133 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl 700 bini aşkın kişinin katılım gösterdiği sınava bu yıl kaç kişinin katıldığı merak ediliyor. Söz konusu sınava giren adaylar ‘’MSÜ'ye kaç kişi girdi?’’ sorusuna yanıt arıyor. Sınava giren aday sayısı için gözler ÖSYM açıklamalarına çevrilirken taban puanları da sorgulanıyor. Peki, MSÜ sınavına kaç kişi katıldı, bu yıl Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak?
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MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuru sayısını açıkladı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 81 ilde gerçekleştirilecek MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 670 bin 718 aday başvurdu. Sınav, bin 658 bina ve 30 bin 489 salonda yapılacak.
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ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Açıklamada ifadelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-MSÜ sınavının 108 sınav merkezinde uygulandığını, bu yıl oluşan aday ihtiyaçları doğrultusunda sınav merkezi sayısının 133'e çıkarıldığını bildirdi.
Ersoy, 2025-MSÜ sınavına başvuranların 357 bin 359'unun kadın, 313 bin 359'unun erkek adaylardan oluştuğunu, en fazla başvurunun ise 103 bin 234 aday ile İstanbul'dan gerçekleştiği bilgisini verdi.
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Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu, bin 580 adayın bu haktan yararlandığını ve Kaymakamlık Sınavı'na başvuran 56 engelli aday için uygun sınav ortamının oluşturulduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:
"Ülke olarak bir süredir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındayız. Adaylardan istirhamımız, hava koşullarını dikkate alarak sınav yerlerine gitmeleri. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları da göz önüne alarak ulaşım planlamalarını yapsınlar. Sınava geç kalan adayları gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Tedbirlerini alarak hareket etsinler ki adaylarımız da üzülmesin, bizler de üzülmeyelim."
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2025 MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?
Başvuruda bulunan adayların kaçının MSÜ sınavına girdiği ise sınavın sona ermesinin ardından belli olacak.
Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecek.
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BU YIL MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KAÇ KİŞİ ALACAK?
Milli Savunma Üniversitesi'nin bu yıl kaç öğrenci alacağı henüz belli olmadı. Tercih dönemi sırasında konuya ilişkin Milli Savunma Üniversitesi'nden açıklama bekleniyor.
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2025 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuçları, 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
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