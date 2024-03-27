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        Haberler Gündem MSÜ TERCİH TARİHLERİ 2024 | MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? Milli Savunma Üniversitesi tercih kılavuzu açıklandı mı?

        Milli Savunma Üniversitesi tercih kılavuzu açıklandı mı? 2024 MSÜ tercihleri ne zaman?

        Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, MSÜ tercih tarihlerine çevrildi. Sınav sonuçları ve taban puanları ölçüsünde tercihlerini oluşturacak adaylar, tercih kılavuzunda yer alan tarihler arasında tercihlerini yapabilecek. MSÜ tercih kılavuzu için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. İşte 2024 MSÜ tercihlerinin başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 22:10 Güncelleme: 28.03.2024 - 18:31
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        • 1

          MSÜ sınavı sonuçları 21 Mart tarihinde açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanması ile MSÜ tercih tarihleri gündemdeki yerini aldı. Hatırlanacağı gibi, MSÜ tercih işlemleri geçtiğimiz yıl, 3-29 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Peki, "Milli Savunma Üniversitesi tercih kılavuzu açıklandı mı? 2024 MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor?" İşte 2024 MSÜ tercih sürecine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          3 Mart'ta yapılan MSÜ sınavının sonuçlarının 28 Mart'ta açıklanması bekleniyordu. Ancak bir son dakika haberi geldi ve MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

        • 3

          MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

          MSÜ sınav sonuçlarına ulaşmak isteyenler, ÖSYM'nin sitesinden erişim sağlayabilir.

          MSÜ SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2024 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Milli Savunma Üniversitesi 2024 tercih takvimi henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 3 Mayıs- 29 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda benzer şekilde tercihlerin Mayıs ayı içerisinde alınması bekleniyor. Konuyla ilgili güncel gelişme gelince haberimizde yer alacaktır.

        • 5

          MSÜ'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

          2024 MSÜ sınavına 736 bin 894 aday başvurdu. Sınava çeşitli nedenlerle katılamayan adaylar da hesaba katılırsa sınava 700 bin kişi civarında adayın katılım sağladığı düşünülüyor.

        • 6
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