MSÜ tercih sonuçları PERTEM ekranı sorgula: 2025 MSÜ tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

MSÜ 2025 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı için tercih süreci 24 Mart’ta başlamış ve 18 Nisan’da sona ermişti. MSB'den yapılan açıklama sonrasında tercih sonuçları e-Devlet üzerinden duyuruldu.

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2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, sonuçlarını MSB'nin resmi personel temin internet sitesi olan https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sorgulayabilecek.