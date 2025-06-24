MSÜ tercih sonuçları PERTEM ekranı sorgula: 2025 MSÜ tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
Üniversite eğitimini askeri öğrenci olarak yapmak isteyen adayların katılım sağladığı MSÜ tercihleri açıklandı. MSÜ tercihleri, ÖSYM aracılığıyla alınırken sonuçlar ise her yıl olduğu gibi bu yılda Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden duyuruldu. Peki MSÜ tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
- 1
MSÜ tercih sonuçları PERTEM ekranı üzerinden duyuruldu. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına yerleşmek isteyen adaylar için tercih süreci sona erdi. Peki MSÜ tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
- 2
MSÜ 2025 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı için tercih süreci 24 Mart’ta başlamış ve 18 Nisan’da sona ermişti. MSB'den yapılan açıklama sonrasında tercih sonuçları e-Devlet üzerinden duyuruldu.
MSÜ PERSONEL TEMİN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Adaylar, sonuçlarını MSB'nin resmi personel temin internet sitesi olan https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sorgulayabilecek.
- 3
2025 MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
Millî Savunma Üniversitesi 2025 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 01-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında icra edilecektir.
2. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Dikmen Caddesi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/Ankara (TBMM karşısındaki 1 Numaralı Nizamiye) adresinde hazır bulunacaklardır.
3. Adaylar sınava giriş belgelerinde belirtilen sınav saatine göre Kara Harp Okulu Komutanlığı nizamiyesinden içeri alınacaktır. Bu maksatla nizamiye bölgesinde adaylar sınav saatlerine göre gruplandırılacaktır. Çağrı saati 07.30 olan adayların içeri girişinin tamamlanmasını müteakip sırasıyla sınav saati 08.30 ve 09.30 olan adayların girişi sağlanacaktır.
4. Adaylar ikinci seçim aşamalarına tercihlerine göre aşağıda belirtilen tarihlerde çağrılmıştır.
a. Hava Harp Okulu adayları 01-05 Temmuz 2025 tarihlerinde,
b. Diğer Harp Okulları adayları 08-18 Temmuz 2025 tarihlerinde,
c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları 21-28 Temmuz 2025 tarihlerinde,
ç. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları 08-28 Temmuz 2025 tarihlerinde sınavlara çağrılmıştır.
-