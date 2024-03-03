MSÜ soru ve cevap anahtarı açıklandı! ÖSYM ile MSÜ soruları ve cevapları görüntüleme
MSÜ soruları ve cevapları katılımcıların gündeminde yer alıyor. 3 Mart 2024 Pazar yani bugün düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı saat 13:00 itibarıyla sona erdi. TSK bünyesinde çalışma hayali olan adaylar sınavın geride kalmasıyla MSÜ soru ve cevap anahtarı araştırmalarına başladı. ÖSYM son dakika açıklamasıyla MSÜ temel soru kitapçığı yayınlandı. İşte, 2024 MSÜ soruları ve cevapları PDF görüntüleme...
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 3 Mart Pazar günü 81 il, 108 sınav merkezinde düzenlendi. 96 bin 475 kişinin görev alacağı sınavda bin 747 bina ve 33 bin 353 salon kullanıldı. Binlerce katılımcının ter döktüğü sınava ilişkin "MSÜ soruları ve cevapları açıklandı mı, MSÜ soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?" soruları gündeme geldi. İşte, 2024 MSÜ soruları ve cevap anahtarı görüntüleme işlemine dair detaylar...
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MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bugün binlerce adayın katılımıyla saat 13:00'te sona erdi. 2024-MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı.
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MSÜ SORU VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; "3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2024-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 3 Mart 2024 tarihinde saat 14.10'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 13 Mart 2024 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
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MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2024 sınav takviminde belli oldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 28 Mart 2024 tarihinde erişime açılacak.
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Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.