Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, geleceğin komutanları arasında olmak isteyen adayları ilgilendiren 2022 MSÜ başvuruları başladı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına ilişkin başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı sorusu yanıt bulurken sınav ücreti, ödenecek bankalar ve işlemlerin nasıl yapılacağı gibi detaylar da netlik kazandı.

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI

ÖSYM'nin yaptığı açıklamayla beraber MSÜ başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve nereye ödenecek konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM, MSÜ başvuru kılavuzunu paylaşırken adayların merak ettiği bu konulara da açıklık getirdi.

İşte, ÖSYM AİS başvuru ekranı ile MSÜ başvuru kılavuzu ve sınav ücreti...