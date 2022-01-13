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MSÜ başvuru ekranı ve kılavuzu: ÖSYM AİS ile 2022 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar ve nereye ödenecek? MSÜ kılavuzu görüntüle

MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı! 2022 Milli Savunma Üniversitesi sınav başvurusu nasıl yapılır ve ücreti ne kadar?

Merakla beklenen 2022 MSÜ başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. ÖSYM'nin açıklamasında, 27 Mart tarihinde uygulanacak sınava ilişkin başvuruların bugün itibarı ile başladığı belirtildi. MSÜ başvuru kılavuzu yayınlanırken sınav ücreti ve başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı gibi detaylar da netlik kazandı. Buna göre, MSÜ başvuruları 13 Ocak ila 9 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

13.01.2022 - 10:13 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, geleceğin komutanları arasında olmak isteyen adayları ilgilendiren 2022 MSÜ başvuruları başladı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına ilişkin başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı sorusu yanıt bulurken sınav ücreti, ödenecek bankalar ve işlemlerin nasıl yapılacağı gibi detaylar da netlik kazandı.

    MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI

    ÖSYM'nin yaptığı açıklamayla beraber MSÜ başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve nereye ödenecek konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM, MSÜ başvuru kılavuzunu paylaşırken adayların merak ettiği bu konulara da açıklık getirdi.

    İşte, ÖSYM AİS başvuru ekranı ile MSÜ başvuru kılavuzu ve sınav ücreti...

  • MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI

    2022 MSÜ sınavına ilişkin başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı.

    MSÜ BAŞVURU KILAVUZU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, MSÜ sınav ücreti 130 TL olarak belirlendi. 

    Sınav ücreti ödeme için son gün ise 10 Şubat 2022 olarak açıklandı. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmelidir.

  • MSÜ SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 13 Ocak 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

    MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ 2022

    Sınava başvurular, 13 Ocak - 09 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

  • MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ), 27 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktır.

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