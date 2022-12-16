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MSB kura çekimi sonuçları açıklandı! 2022 MSB işçi alımı mülakatları ne zaman yapılacak, mülakat yerleri belli oldu mu?

MSB kura çekimi sonuçları açıklandı! Gözler MSB işçi alımı mülakat yerlerinde!

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 1115 işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. MSB kura çekimi sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gözü MSB işçi alımı mülakat yerleri ve tarihine çevrildi. İşte, 2022 MSB işçi alımı mülakat yerleri detayları...

Giriş: 16.12.2022 - 12:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milli Savunma Bakanlığı 18 şehirden, 89 meslek grubundan toplamda 1115 personel alımı yapacak. MSB kura sonuçlarının açıklanmasının ardından kurada adı çıkan adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara katılım hakkı elde edecek. Mülakatlara kıtalacak adaylar "MSB işçi alımı mülakat yerleri ne zaman açıklanacak, mülakatlar ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 MSB personel alımı mülakat tarihleri ve yerleri hakkında merak edilenler...

  • MSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Milli Savunma Bakanlığı 18 ilde, 89 farklı meslekten personel alımına ilişkin ilanı yayınladı. 21 Kasım tarihi itibarıyla başlayan MSB işçi alımı başvuruları, 25 Kasım 2022 tarihinde sona erdi. MSB 1.115 işçi alımı kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar adaylarla paylaşıldı. 

    2022 MSB PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • MSB İŞÇİ ALIMI MÜLAKATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Yönetmelik 5'inci madde kapsamında başvuran adaylar aynı şekilde belge kontrolüne tabi tutulacak ve başvuru şartını taşıyan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak

  • MSB İŞÇİ ALIMI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; MSB işçi alımı sözlü ve uygulamalı sınav tarihi ve yeri ayrıca duyurulacaktır. 

    Konuya ilişkin detaylı bilgi https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

    2022 MSB PERSONEL ALIMI İL VE MESLEKLER LİSTESİ

  • MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    MSB işçi alımı başvurusu için adaylarda KPSS şartı aranmıyor.

    Ena az ilköğretim ve lise mezunu adaylar MSB personel alımı başvurusunu gerçekleştirebilecek.

    Adaylardan aranan meslek sertifikaları ve belgelerin sağlanması gerekiyor.

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