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        Haberler Bilgi Yaşam MSB işçi alımı yapacak! Milli Savunma Üniversitesi MSB 3097 sürekli işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

        MSB işçi alımı yapacak! Milli Savunma Üniversitesi MSB 3097 sürekli işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

        Milli Savunma Üniversitesi MSB 3097 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Kadroda istihdam sağlamak isteyenler MSB işçi alımı başvuru tarihlerini araştırıyor. Adayların, belirtilen tarihler arasında İŞKUR sistemine giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Peki Milli Savunma Üniversitesi MSB 3097 sürekli işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 10:58 Güncelleme: 25.07.2025 - 10:58
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        • 1

          2025 yılı için MSB sürekli işçi alımı müjdesini verdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 3097 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak. MSB işçi alımı başvurusu, kaportacı, tornacı, lastikçi, motorcu, terzi, bahçıvan, temizlik görevlisi, aşçı ve daha birçok alanda gerçekleşecek. İşte Milli Savunma Üniversitesi MSB 3097 sürekli işçi alımı tarihi ve başvuru şartları

        • 2

          MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı kapsamında farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere toplam 3.097 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Resmî ilana göre başvurular, 25 Temmuz ile 29 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla online olarak gerçekleştirilecek. Adayların, belirtilen tarihler arasında İŞKUR sistemine giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

          İŞÇİ ALIMINDA KURA YÖNTEMİ UYGULANACAK

          Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde yapılacak işçi alımı kapsamında aday belirleme sürecinde kura yöntemi uygulanacaktır. Açık iş pozisyonları için sınav düzenlenecek olup, bu sınava, her pozisyon için açık iş gücü sayısının dört katı kadar aday kabul edilecektir.

          Sınava katılacak adaylar, ilgili yönetmelik gereğince noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Kura sonucunda, her bir pozisyon için dört katı asil ve dört katı yedek aday seçilecektir. Ayrıca, işe yerleştirmede öncelik hakkına sahip adaylar için de aynı şekilde dört katı asil ve dört katı yedek aday kurayla ayrı olarak belirlenecektir.

          Kura çekimi, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00'da, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı'nda (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) noter huzurunda gerçekleştirilecektir.

          Kura sonucu sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Bu ilan, resmi tebliğ niteliğinde olacak ve adaylara ayrıca herhangi bir yazılı bildirim yapılmayacaktır.

          Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların; eğitim durumu, iş tecrübesi, öncelik durumu, mesleki yeterlilik belgeleri ve benzeri şartları taşıyıp taşımadıkları belge kontrolü ile teyit edilecektir. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri yine https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden duyurulacaktır. Belge kontrolüne, belirlenen asil ve yedek tüm adaylar davet edilecektir. Adayların, belge kontrolüne gelirken ilgili belgelerin aslı ve fotokopileriyle birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

        • 3

          MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

          • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
          • Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.
          • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
          • Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
          • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
          • Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
          • Askerlikle ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
          • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
        • 4
          • Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak. (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir)
          • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
          • Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
          • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
          • Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
          • Adayların güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması işlemlerinin yürütülebilmesi için MERNİS'e kayıtlı ikametgah adreslerinin güncel olması gerekmektedir. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.
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