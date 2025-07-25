MSB işçi alımı yapacak! Milli Savunma Üniversitesi MSB 3097 sürekli işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı kapsamında farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere toplam 3.097 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Resmî ilana göre başvurular, 25 Temmuz ile 29 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla online olarak gerçekleştirilecek. Adayların, belirtilen tarihler arasında İŞKUR sistemine giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

İŞÇİ ALIMINDA KURA YÖNTEMİ UYGULANACAK

Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde yapılacak işçi alımı kapsamında aday belirleme sürecinde kura yöntemi uygulanacaktır. Açık iş pozisyonları için sınav düzenlenecek olup, bu sınava, her pozisyon için açık iş gücü sayısının dört katı kadar aday kabul edilecektir.

Sınava katılacak adaylar, ilgili yönetmelik gereğince noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Kura sonucunda, her bir pozisyon için dört katı asil ve dört katı yedek aday seçilecektir. Ayrıca, işe yerleştirmede öncelik hakkına sahip adaylar için de aynı şekilde dört katı asil ve dört katı yedek aday kurayla ayrı olarak belirlenecektir.

Kura çekimi, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00'da, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı'nda (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) noter huzurunda gerçekleştirilecektir.

Kura sonucu sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Bu ilan, resmi tebliğ niteliğinde olacak ve adaylara ayrıca herhangi bir yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların; eğitim durumu, iş tecrübesi, öncelik durumu, mesleki yeterlilik belgeleri ve benzeri şartları taşıyıp taşımadıkları belge kontrolü ile teyit edilecektir. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri yine https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden duyurulacaktır. Belge kontrolüne, belirlenen asil ve yedek tüm adaylar davet edilecektir. Adayların, belge kontrolüne gelirken ilgili belgelerin aslı ve fotokopileriyle birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.