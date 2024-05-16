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        Haberler Kısayol MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI izlenebilecek mi? 2024 Milli Savunma Bakanlığı 1829 işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama

        MSB işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor! 2024 MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama

        Milli Savunma Bakanlığı 1829 açıktan sürekli işçi alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Heyecanla beklenen MSB kura çekimi tarihi geldi çattı. MSB işçi alımı kura sonuçları bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin ardından açıklanacak. İşte, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 09:56 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:22
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        • 1

          Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı sonuçları için geri sayım bugün sona eriyor. Noter huzurunda düzenlenecek kura çekiminin ardından MSB işçi alımı isim listesi açıklanacak. Bu kapsamda gözler "MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı?" sorularına çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...

        • 2

          MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda başladı. Ancak MSB işçi alımı kura çekimi canlı olarak yayınlanmıyor.

        • 3

          MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA

          Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

        • 4

          İŞÇİ ALIMI SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

          Milli Savunma Bakanlığı sözlü sınavlarında adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek 70 puanın altındaki adaylar başarısız sayılacak. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası puanı bu puan üzerinden tespit edilecek.

          Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan)

          yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

        • 5

          MSB İŞÇİ ALIMI YAPILACAK KADROLAR

          Elektronik Teknisyeni

          İş Makineleri Operatörü

          Kaynakçı

          Frezeci

          İnşaat Ustası

          Ciltçi

          Matbaa Teknisyeni

          Sıhhi Tesisatçı

          Marangoz

          Ofset Baskı Operatörü

          Kaloriferci

          Elektrikçi

          Kaynak Teknisyeni

          Otomotiv Boya Ustası

          Motor İmalat ve Bakım Onarım İşçisi

          Terzi

          Jeneratör Tamircisi

          Şoför - Yük Taşıma

          Fırın İşçisi

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