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        Haberler Gündem MSB: Bir asker araç kazasında şehit düştü

        MSB: Bir asker araç kazasında şehit düştü

        MSB: Kahraman silah arkadaşımız Tuğrul Özsu, bugün araç kazasında şehit olmuştur.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 19:54 Güncelleme: 23.07.2025 - 20:31
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        MSB: Bir asker araç kazasında şehit düştü
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Malatya’da meydana gelen trafik kazasında, kahraman silah arkadaşımız Hv.Svn.Ütğm. Tuğrul ÖZSU şehit olmuştur.

        Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

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