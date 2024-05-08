Milli Savunma Bakanlığı 1829 personel alımı kurası için geri sayım! Kura çekimi ne zaman?
Milli Savunma Bakanlığı, 1829 personel alımı yapacağını açıklamış ve 29 Nisan itibarıyla İŞKUR üzerinden yapılan başvurular tamamlanmıştı. İş ilanına başvuran binlerce aday kura tarihini merak ediyor. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminde ismi çıkan adaylar sözlü ve uygulamalı sınava girecek. İşte, MSB 1829 personel alımı kurası tarihi ve saati...
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Milli Savunma Bakanlığı 1829 personel alımı için gözler kura çekimine döndü. Kurada ismi çıkan adaylar, sözlü/uygulamalı sınava tabi tutulacak. Tüm süreçler başarıyla tamamlandığında kadroya alınan adaylar ilan edilecek. Peki, MSB 1829 personel alımı kura çekimi ne zaman, ayın kaçında ve saat kaçta? İşte, detaylar...
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MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE NEREDE?
Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10.00’da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
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İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.
Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir.
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Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.
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MSB 1829 İŞÇİ ALIMI HANGİ MESLEK GRUPLARINA YAPILACAK?
Elektronik Teknisyeni
İş Makineleri Operatörü
Kaynakçı
Frezeci
İnşaat Ustası
Ciltçi
Matbaa Teknisyeni
Motor İmalat ve Bakım Onarım İşçisi
Terzi
Jeneratör Tamircisi
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Sıhhi Tesisatçı
Marangoz
Ofset Baskı Operatörü
Şoför - Yük Taşıma
Fırın İşçisi
Kaloriferci
Elektrikçi
Kaynak Teknisyeni
Otomotiv Boya Ustası
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