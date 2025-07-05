Moussa Kyabou resmen Gençlerbirliği’nde
Gençlerbirliği, Malili orta saha oyuncusu Moussa Kyabou ile sözleşme imzaladı.
Giriş: 05.07.2025 - 22:14 Güncelleme: 05.07.2025 - 22:14
Kırmızı-siyahlılar, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak FC Sheriff Tiraspol forması giyen Moussa Kyabou ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbola ülkesi Mali’de başlayan Moussa Kyabou, buradan FC Sheriff Tiraspol takımına transfer oldu. Moldova kulübünde 5 sezon oynayan Kyabou, 99 maça çıkarken Mali Milli Takımı formasını ise 8 kez giydi.
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