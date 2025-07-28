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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho'ya 'Akdeniz Mükemmellik Ödülü' için davet! - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho'ya 'Akdeniz Mükemmellik Ödülü' için davet!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Roma'da Ekim ayında düzenlenecek geleneksel "Akdeniz Mükemmellik Ödülü" törenine davet edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:24 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:25
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        Mou'ya 'Akdeniz Mükemmellik Ödülü' için davet!
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Roma'da Ekim ayında düzenlenecek geleneksel "Akdeniz Mükemmellik Ödülü" törenine davet edildi.

        Corriere dello Sport'un haberine göre Jose Mourinho etkinliğin öne çıkan isimlerinden biri olacak.

        Akdeniz Gazeteciler Derneği tarafından USSI – İtalya Spor Basını Birliği ve AIPS – Uluslararası Spor Basını Derneği iş birliğiyle, İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) himayesinde düzenlenen prestijli "Uluslararası Akdeniz Mükemmellik Ödülü" 2025 yılı Ekim ayında Roma’da gerçekleştirilecek.

        Kültürel ve kurumsal açıdan yüksek öneme sahip olacak bu özel gecede, Akdeniz bölgesinin kültürel, sportif ve sosyal gelişimine katkı sunmuş; yetenek, özveri ve insani değerlere sahip seçkin isimler onurlandırılacak.

        Bu yılki etkinliğin en dikkat çekici konuklarından biri, dünya futbolunun en başarılı ve simgesel teknik direktörlerinden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho olacak. Corriere dello Sport'un duyurduğu haberde organizasyon komitesi, Mourinho’ya bu ödülü yalnızca kazandığı sportif başarılar nedeniyle değil, aynı zamanda sporun evrensel değerlerini, kültürel kimliği ve halklar arası diyaloğu yayma konusundaki katkılarından dolayı takdim etmeye karar verildiği belirtildi.

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        Törene kamu kurumları, kültür, spor, basın ve sivil toplum dünyasından çok sayıda seçkin ismin katılması bekleniyor. Ödül töreni, diyalog, liyakat, iş birliği ve Akdeniz kimliği gibi değerlere vurgu yaparak anlam kazanan bir kutlama niteliğinde olacak.

        Önceki yıllarda ödüle layık görülenler arasında şu isimler yer alıyor:

        Gianfranco Zola, Javier Zanetti, Inter CEO’su Giuseppe Marotta, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA Başkan Yardımcısı Gabriele Gravina, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalyan kaleci efsanesi Dino Zoff, Altın Ayakkabı ödüllü Ciro Immobile, Türkiye A Milli Basketbol Başantrenörü Ergin Ataman ve Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu.

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