Mourinho rekor kırdı!

Roma'nın Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo Glimt'e 6-1 mağlup olması, teknik direktör Jose Mourinho'nun da kariyerine kara bir leke olarak geçti...

Portekizli ünlü teknik adamın çalıştırdığı bir takım ilk kez 6 gol birden yedi. Mourinho 2010'da Real Madrid'deyken Barcelona'ya 5-0 kaybetmişti. El Clasico'daki bu tarihi sonuç, ünlü teknik direktörün 21 Ekim 2021'e kadar aldığı en gollü mağlubiyetti.

FUTBOLCULARI TESİSE KAPATTI

Mağlubiyetin ardından sorumluluğu alan Portekizli teknik adam, İtalya'ya dönüşte ise futbolcularına dişini gösterdi. Mourinho, müsabakanın ardından gece yerel saatle 02.30 civarında Roma'ya ulaşan takımının tesislerden ayrılmasına ve maç ertesindeki günü dinlenerek aileleriyle geçirmesine izin vermedi. Deneyimli çalıştırıcı, sabah 11.30'a da antrenman koyarak, Napoli maçının hazırlıklarını başlattı.

İTALYAN MEDYASI NE YAZDI?

Corriere dello Sport gazetesi Roma'nın Norveç ekibi karşısında 6-1'lik skorla sansasyonel bir mağlubiyet aldığını ve ileriye yönelik korkuttuğunu yazdı.

"Roma, Kuzey Kutbu'nda kabus gördü" başlığını kullanan gazetede yapılan yorumlarda Roma'nın beklenmedik ve kabul edilemez nitelikte bir yenilgi aldığı belirtildi.

La Gazzetta dello Sport’un haberinde Mourinho’nun kariyerinde çalıştırdığı hiçbir takımla kalesinde 6 gol görmediği de ifade edildi.