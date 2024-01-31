Mourinho için flaş iddia: İngiltere'de hesabı kapatmak istiyor
Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma'yı çalıştıran ve geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibinden ayrılan Jose Mourinho'nun yeni durağı hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı
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Daily Mail'de yer alan habere göre Portekizli çalıştırıcı, 2016/17 ile 2018/19 sezonları arasında çalıştırdığı Manchester United'a geri dönmek istiyor.
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Haberde Mourinho'nun Manchester United'dan ayrılma sürecinin içine sinmediği ve takıma geri dönerek Manchester United'ın başında başarılar kazanmayı hedeflediği ifade edildi.
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Ayrıca Mourinho'nun yakın çevresine de bu isteğinden bahsettiği kaydedildi.
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Manchester United'ı yönettiği dönemde takımın başında toplamda 144 maça çıkan Mourinho, 1.97 puan ortalaması tutturmuştu.
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Deneyimli çalıştırıcı, İngiliz ekibi ile 1 Avrupa Ligi, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 İngiltere Süper Kupası kazanmıştı.
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