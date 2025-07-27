Mourinho'dan Fenerbahçe yönetimine transfer sitemi: Neyin eksik olduğu ortada!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-2'lik Benfica mağlubiyetinin ardından sarı-lacivertli yönetime transfer mesajı gönderdi.

"NEYİN EKSİK OLDUĞU ORTADA"

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Maçın ardından açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, Feyenoord ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi eleme maçına 7 gün kaldığını hatırlatarak, "Pazartesi idmanımız olacak ve ilk maça 7 gün kalmış olacak. Dolayısıyla neyin eksik olduğu aslında ortada diye düşünüyorum. Buraya eklenecek oyuncular da en azından felsefeyi biliyor olacak ve adaptasyonları kolay olacak" dedi.

"FİNAL DOKUNUŞUNU KULÜP YAPMALI" Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üst seviyede oynamak istiyorsak daha fazlasına ihtiyacımız var. Ben de hamleler yapacağım. Ancak final dokunuşunu ben yapamam. Final dokunuşunu kulüp yapmalı. Hoca olarak istediğim şeyleri, başkan da görüyordur diye düşünüyorum çünkü bugün maça baktığımız zaman herkes eksik olan şeyin ne odluğunu görüyor, yapılması gerekeni görüyor diye düşünüyorum."