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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Mourinho'dan 5 değişiklik! - Futbol Haberleri

        Mourinho'dan 5 değişiklik!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde oynadıkları son Adana Demirspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4'ü zorunlu 5 değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 21:28 Güncelleme: 23.01.2025 - 21:28
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        Mourinho'dan 5 değişiklik!
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        Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlattığı Mert Müldür'den cezası, Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın'dan ise UEFA listesinde olmamaları nedeniyle yararlanamadı.

        61 yaşındaki çalıştırıcı, Adana Demirspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Edin Dzeko'yu ise yedek soyundurdu.

        Olimpik Lyon karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Mourinho, 3'lü savunmasında Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ve Yusuf Akçiçek'i görevlendirdi.

        Orta alanda Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues oynarken, kenarlarda Bright Osayi-Samuel ve Sebastian Szymanski şans buldu. Forvet arkasında Dusan Tadic ile İrfan Can Kahveci yer alırken, gol yollarında Youssef En-Nesyri tercih edildi.

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        Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Şükür Toğrak, Mert Hakan Yandaş, Zeki Dursun, Yiğit Emir Ekiz, Cengiz Ünder, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.

        YUSUF, AVRUPA'DA İLK KEZ 11'DE

        Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, bu sezon ilk kez bir Avrupa maçına ilk 11'de başladı.

        18 yaşındaki savunmacı, bu sezon resmi maçlarda sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'ya karşı ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

        Slavia Prag deplasmanında maçın son dakikalarında oyuna dahil olan Yusuf, ligde de 2 maça sonradan oyuna girmişti.

        FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

        Fenerbahçe, Lyon karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek ve kaleci Dominik Livakovic'in yanı sıra Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, kadroda yer alamadı.

        Bu isimlerin yanı sıra UEFA kadrosunda bulunan Samet Akaydın da sakatlık nedeniyle forma giyemedi.

        BOLU UNUTULMADI

        Fenerbahçe Kulübü, Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle hayatlarını kaybedenleri unutmadı.

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        Sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya "Ülkemizin ve camiamızın başı sağ olsun." pankartıyla çıkarken, üstlerine de aynı ifadenin İngilizcesinin yazılı olduğu tişörtleri giydi.

        Fenerbahçeli futbolcular, ayrıca ısınma sırasında yumruk şov yapmadı.

        Bu arada maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

        ALTYAPIDAN 4 İSİM YEDEKTE

        Fenerbahçe, kadrodaki eksiklikler nedeniyle Lyon karşısında altyapıdan 4 ismi yedek soyundurdu.

        Sarı-lacivertlilerde kaleci Engin Can Biterge (18), orta sahalar Şükür Toğrak (18) ve Zeki Dursun (18) ile kanat oyuncusu Yiğit Emir Ekiz (18) müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

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