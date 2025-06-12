Motosikletten düştü, başka motosiklet çarptı!
Hatay'da, dengesini kaybederek motosikletten düşen kadına karşıdan gelen motosiklet çarptı. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı kameraya yansıdı
Hatay'da dengesini kaybederek motosikletten düşen kadın sürücüye, karşıdan gelen motosikletin çarptığı anlar kameraya yansıdı.
İHA'nın haberine göre kentin Payas ilçesinde motosikletiyle seyreden kadın sürücü dengesini kaybederek yola düştü.
KAZA ANI KAMERADA
O esnada karşıdan gelen motosiklet kadın sürücüye çarptı. Başına aldığı darbeyle hafif yaralanan kadın sürücüye, çevredeki vatandaşlar yardım etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise anbean kameraya yansıdı.